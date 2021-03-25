Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak - Son Dakika

Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak

25.03.2021 21:47

Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak Selçuklu Meydan Mezarlığı "Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile yurt dışında tanıtılacak Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan...

Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak

Selçuklu Meydan Mezarlığı "Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile yurt dışında tanıtılacak

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşları, Avrupa Birliği hibe programı kapsamında "Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi" ile yurt dışında tanıtılacak.

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin ortak hazırladığı proje kapsamında "Anadolu'nun Orhun Abideleri" diye de adlandırılan 8 binden fazla tarihi mezarın bulunduğu 210 dönüm alan üzerine kurulu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda toprak altında kalan, kırılan abidevi mezar taşları ayağa kaldırılacak, tanıtım filmleri ve fotoğraf sergisiyle ilk olarak İtalya'da tanıtılacak. Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirasının Korunması Hibe Programı kapsamında desteklenen proje ile mezarlıktaki kırık ve toprak altındaki 100 mezar taşı ortaya çıkarılarak restorasyon ve liken temizlikleri yapılacak, kitabeleri okunacak, mezarlığın tanıtım filmi ve mezar taşlarının fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergileri ilk etapta Ahlat ve İtalya'da sergilenecek. Projenin her yıl yenilenerek birçok Avrupa ülkesinde tanıtımının yapılması amaçlanıyor.

"Tanıtıma büyük katkısı olacak"

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, projenin tanıtıma büyük katkısı olacağını ifade ederek, "Selçuklu Meydan Mezarlığı 210 dönümlük bir alana yayılmış ve bünyesinde 8 bin 103 tane mezarı barındırıyor. Kapladığı alan itibariyle ve bünyesinde taşıdığı mezar çokluğu itibariyle dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı unvanına sahiptir. Ayrıca yine dünyanın en büyük üçüncü tarihi mezarlığı arasında yer almaktadır. Ziyaretçi potansiyeli çok yüksek bir alanda bulunmaktayız. Bunun için her sene bakanlığımızın desteğiyle biz burada kazı çalışmaları yürütüyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle güzel bir noktaya taşımış durumdayız. Mezarlık ziyaretçilerin çok rahat gezebileceği bir hale getirilmiştir. Bununla beraber kaymakamlığımız ve Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında 100 tane daha mezar taşımızın ayağa kaldırılması ve restore edilip likenlerden temizlenmesi çalışması yapılacak. Gerekirse okumasını da yapacağız. Tabi buradaki amacımız aslında mezarlığımızı ve mezar taşlarımızı, değerli kültür mirasımızı hem Türkiye'de hem İtalya'da tanıtımını yapmak. Bu tanıtıma vesile olacak kaymakamlığımıza ve derneğimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tür desteklerle de mezar taşlarımızın hızlı bir şekilde restorasyonlarını tamamlayıp turizme kazandırılması noktasında hız kazanmış olacağız" dedi.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin de, "Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak çalışan kazı başkanlığının çalışmalarına maddi kaynak sağlamak amacıyla bu projeyi yaptık, sunduk ve projemiz onay aldı. Projemiz Avrupa Birliği'nin ortak kültür mirasının korunması çerçevesinde yapılmıştır. Proje kapsamında 100 adet mezar taşında restorasyon çalışması yine bu taşların liken temizliğinin yapılması, kitabelerin okunması, kitabelerin karekod haline getirilmesi ve ziyaretçilerin hizmetine sunulması amacıyla gerçekleştirilecektir. Yine proje kapsamında kısa film çalışması yapılacak; Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi Türkiye ve İtalya'da yapılacak. Yine Türkiye ve İtalya'da akademisyenlerimizden oluşan Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilgili sempozyum düzenlenecektir. Projede amacımız Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Ahlat Kazı Başkanlığınca yürütülen çalışmalara hem maddi kaynak sağlamak hem bu kültür hazinemizi yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığını arttırmaktır. Projemizin sahibi Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği olup proje ortaklarımız Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ahlat Müze Müdürlüğü ve İtalya Lecce'den bir sivil toplum kuruluşudur "diye konuştu.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman ise Selçuklu Mezarlığı'nda yer altında kalan mezar taşlarının da turizme kazandırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Adıyaman, "Avrupa Birliği'ne vermiş olduğumuz 'Tarihin Görgü Tanıkları Ahlat Mezar Taşları Ayağa Kalkıyor Projesi' geçti. 1 Nisan itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Burada amacımız dünyanın en büyük mezarlıklarından olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yer altında bulunan mezar taşlarının liken temizliğinin yapılması ve tanıtım filmleri çekilerek hem Türkiye'de hem yurt dışında tanıtmaktır. Proje kapsamında hem Ahlat'ta hem İtalya'da fotoğraf sergisi olacak ve bunun yanı sıra sunum olacak ve kısa film çalışmamız olacak. Bu tanıtımı Ahlat'tan sonra İtalya'da yapıp Allah'ın izniyle Ahlat'ı tüm dünyada tanıtmayı amaçlamaktayız" şeklinde konuştu.

Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak
Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak
Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak
Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Selçuklu, İtalya, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Fransız bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yeni salgının ortaya çıkacağı ülkeler sıralandı Fransız bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Yeni salgının ortaya çıkacağı ülkeler sıralandı Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi Vaka artışında zirvede yer alan Samsun'da 20 Afrika mutantı tespit edildi Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi         
21:24
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız         
21:00
Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi         
20:00
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 22:21:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi mezar taşları yurt dışında tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei