Tarihi mezarlıkta peyzaj düzenlemesi başlatıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesince İlkadım ilçesinde bulunan tarihi mezarlıkta peyzaj düzenlemesi çalışmaları başlatıldı.

Kökçüoğlu Mahalesi'nde bulunan 800 yıllık Selçuklu ve Osmanlı mezar taşları ile Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi'nde peyzaj ve düzenleme çalışması sürdürülüyor.

Seyyid Kutbiddin Cami İmamı Mehmet Zeki Aci, çalışmalar için teşekkür ederek "Başlatılan bakım onarım çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri için hem Park Bahçeler Daire Başkanlığına hem de Mezarlıklar İşleri Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da Eyüp Sultan, Ankara'da Hacı Bayram Veli Türbesi ne kadar önemliyse Samsun'umuz için de Seyyid Kutbiddin Türbesi önemli bir mabeddir." dedi.

Aci, "Türbenin de içinde yer aldığı Samsun'un en eski mezarlarının olduğu bu alanın bakımının ve onarımının yapılması için Büyükşehir Belediyemize başvurmuştuk. Anında geri dönüş oldu ve çalışmalar başlatıldı. Şehrimizdeki tarihi dokulara, mabetlere sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum." dedi.