Tarihi mimari süslemeler, kıyafet ve el sanatları ürünlerine işlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi mimari süslemeler, kıyafet ve el sanatları ürünlerine işlendi - Son Dakika

Tarihi mimari süslemeler, kıyafet ve el sanatları ürünlerine işlendi

7 saat önce

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde, geleneksel el sanatlarını yaşatmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tarihi mimari yapılarda kullanılan süslemeler, kursiyerler tarafından kıyafet, takı, seramik ve cam gibi ürünlere işleniyor.

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde, geleneksel el sanatlarını yaşatmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tarihi mimari yapılarda kullanılan süslemeler, kursiyerler tarafından kıyafet, takı, seramik ve cam gibi ürünlere işleniyor.

"Beyliklerden Cumhuriyet'e Mimari Süslemeler" temasıyla Çukurova'da geçmişten günümüze mimari eserlerde görülen süslemelerin işlendiği 25'i giysi olmak üzere 80 parçadan oluşan koleksiyon, enstitü içindeki müzede ziyaretçilerini bekliyor.

Koleksiyonda, üzerinde birçok mimari motifin bulunduğu Kanuni Sultan Süleyman kaftanı ile Ağca Mescit, Hoşkadem Cami, Taş Köprü, Küçük ve Büyük Saat gibi Adana'daki tarihi eserlerin nakşedildiği kıyafetler dikkati çekiyor.

Enstitü müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyelerinde, öğrencilere eğitimler vermenin yanı sıra geleneksel el sanatlarını yaşatma ve koruma amacıyla da faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle her yıl farklı koleksiyonlar hazırlamaya gayret ettiklerini dile getiren Coşkun, bu kapsamda iki yıllık araştırma ve çalışmanın ardından "Beylikler Döneminden Cumhuriyet Dönemine" koleksiyonunu hazırladıklarını kaydetti.

Giyim, el sanatları, kuyumculuk atölyelerinde yoğun ve zahmetli bir çalışmanın gerçekleştirildiğini aktaran Coşkun, öğrencilerin, usta öğreticiler eşliğinde 25 kıyafet, çok sayıda takı ve süs eşyasına mimari yapılardaki süslemeleri işlediğini belirtti.

Coşkun, koleksiyonda kentteki mimari yapılardaki süslemelerin yer aldığı okçu kadın giysilerinin bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"O dönemlerde Çukurova'yı ziyaret eden Kanuni Sultan Süleyman için tasarlanan bir kıyafette çalıştık. Ulu Cami, Ağca Mescit, Hoşkadem Cami, Taş Köprü gibi mimari yapıları kıyafete nakşettik. Yine mimari yapıları tabaklara, takılara dönüştürdük. 'Beylikler Döneminden Cumhuriyet Dönemine' temasındaki amacımız, o süreçte yapılan mimari süslemeleri bir araya toplayıp koleksiyon oluşturmaktı. Bunu güzel bir konsepte dönüştürdük. Aslına bağlı kalarak tarihimizi işliyoruz, unutulmaması için de onları tekrar tekrar nakşediyoruz. Onlar bize emanet biz de onları korumaya çalışıyoruz."

Coşkun, zengin koleksiyonu görmek isteyenleri enstitü içerisindeki müzeye beklediklerini sözlerine ekledi.

Tarihi mimari süslemeler, kıyafet ve el sanatları ürünlerine işlendi

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:07 Kaynak: AA
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