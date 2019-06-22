Tarihi mirasta peyzaj yaklaşımları
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'nin 12'nci, dünyanın ise 988'inci üstün evrensel değere sahip miras olarak kabul edilişinin 5'inci yılında panel düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:13
, Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye
'nin 12'nci, dünyanın ise 988'inci üstün evrensel değere sahip miras olarak kabul edilişinin 5'inci yılında panel düzenledi.
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