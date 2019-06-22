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Tarihi mirasta peyzaj yaklaşımları

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'nin 12'nci, dünyanın ise 988'inci üstün evrensel değere sahip miras olarak kabul edilişinin 5'inci yılında panel düzenledi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye'nin 12'nci, dünyanın ise 988'inci üstün evrensel değere sahip miras olarak kabul edilişinin 5'inci yılında panel düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:13 
Türkiye, Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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