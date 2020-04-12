Tarihi Mısır Çarşısı'nın çevresi bomboş kaldı - Son Dakika

Megakentteki sokağa çıkma yasağının ikinci gününde genellikle kalabalığıyla meşhur Fatih'teki Tarihi Mısır Çarşısı'nın çevresi bomboş kaldı. Sadece sokak hayvanlarının bulunduğu boş alanlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından megakentin bilindik yerlerinde alışılmadık görüntüler oluştu. Genellikle kalabalığıyla gündeme gelen Fatih'teki Tarihi Mısır Çarşısı'nın çevresi bomboş kaldı. İnsanların kalabalık oluşturduğu alanda sadece sokak hayvanlarının olduğu görüldü. Boş kalan alanlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)