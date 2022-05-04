Tarihi Mostar Köprüsü'nden "Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın" mesajı verildi - Son Dakika
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Tarihi Mostar Köprüsü'nden "Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın" mesajı verildi

04.05.2022 14:53
Tarihi Mostar Köprüsü'nden "Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın" mesajı verildi

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki tarihi Mostar Köprüsü'ne "Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın" yazılı pankart asıldı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki tarihi Mostar Köprüsü'ne "Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın" yazılı pankart asıldı.

"Mostar Savaş Esirleri Derneği Günü" kapsamında şehirdeki tarihi köprüde pankart asılırken "Mostar Atlama Kulübü"nün bir üyesi, Mariupol'de yaşananlara dikkati çekmek için tarihi köprüden Neretva Nehri'ne atlayış gösterisi düzenledi.

Mostar Savaş Esirleri Derneği Başkanı Emir Hajdarovic, burada yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'teki savaşta yıkılan tarihi Mostar Köprüsü'nün o yıllardaki fotoğraflarını tüm dünyaya gösterip, Mariupol'de yaşananların ve 'soykırımın' durdurulmasını talep ettiğimizi iletmek istiyoruz." diye konuştu.

Hajdarovic, Mostar'da Bosna Savaşı yıllarında yaşananlarla bugün Mariupol'deik savaş arasındaki bağı herkese göstermek istediklerini ifade etti.???????

Tarihi Mostar Köprüsü'nden Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın mesajı verildi
Tarihi Mostar Köprüsü'nden Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın mesajı verildi
Tarihi Mostar Köprüsü'nden Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın mesajı verildi

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Mariupol, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Mostar Köprüsü'nden 'Savaşı durdurun, Mariupol'ü kurtarın' mesajı verildi - Son Dakika


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