Tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa kurbanları için "sessiz atlayış" yapıldı - Son Dakika

Tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa kurbanları için "sessiz atlayış" yapıldı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in birçok şehrinde anıldı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in birçok şehrinde anıldı.

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Soykırımın 25. yıl dönümünde, ülkenin en önemli sembollerinden biri olan tarihi Mostar Köprüsü'nde, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden Boşnak siviller için "sessiz atlayış" yapıldı.

Köprü etrafında toplanan Mostarlıların alkışlamadığı atlayış, soykırımın yıl dönümü temsilen yerel saatle 11.07'de gerçekleştirildi.

"Mostari" Dalış Kulübünden yapılan açıklamada, sessiz atlayışların savaşın bitişinden beri her yıl gerçekleştirildiği anımsatılırken, bu atlayışların gelecekte de süreceği ifade edildi.

Öte yandan, başta başkent Saraybosna olmak üzere birçok şehirde de soykırım kurbanları için sirenler çalındı. Bir dakika boyunca saygı duruşunda duran Bosna Hersek halkı, kurbanlar için dua etti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bugün de 9 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa kurbanları için 'sessiz atlayış' yapıldı - Son Dakika
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