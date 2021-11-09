Tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 28'inci yılında tören düzenlendi - Son Dakika

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat birliklerinin yoğun top atışları sonucu yıkılmasının 28'inci yılında tören düzenlendi.

Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi köprü üzerindeki anma töreni, 28 yıl önce bugün köprünün yıkıldığı saat olan 10.16'da sirenlerin çalmasıyla başladı.

Törene katılanlar, Mostar Köprüsü üzerinden zümrüt yeşili rengiyle bilinen Neretva Nehri'ne karanfil bıraktı, sembolik olarak köprüden "sessiz atlayış" da yapıldı.

"Mostari" Atlama Kulübü Başkanı Lorens Listo, 9 Kasım'ın oldukça hüzünlü bir gün olduğunu ifade ederek "Mostar o gün en büyük değerini kaybetti. Yaşananları hiçbir zaman unutmamalıyız. Köprü yeniden inşa edildiğinde dünyanın en mutlu insanıydım." dedi.

Kültürleri birleştiren Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü, kente adını vermesinin yanı sıra asırlardır farklı kültür ve medeniyetleri birleştirme görevi üstleniyor.

Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini birbirine bağlayan tarihi köprü, Mostarlı cesur atlayıcılar tarafından da atlama platformu olarak kullanılıyor.

Bosna'daki savaşta, Hırvat birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, bir gün sonra 9 Kasım'da saat 10.16'da yıkılarak sulara gömülmüştü.

Türkiye'nin yanı sıra bazı ülke ve uluslararası kuruluşların destekleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004 yılında törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.