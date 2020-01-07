Tarihi mozaiği tahrip eden kaçak kazıcılar polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi mozaiği tahrip eden kaçak kazıcılar polise yakalandı - Son Dakika

Tarihi mozaiği tahrip eden kaçak kazıcılar polise yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçıları, yeni yapılan bir evin bodrum katında define aradı.

Tarihi mozaiği tahrip eden kaçak kazıcılar polise yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçıları, yeni yapılan bir evin bodrum katında define aradı. Evin altını kazdıkları tünellerle adeta köstebek yuvasına çeviren şahıslar, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyete Müdürlüğü ekipleri Eyyübiye ilçesindeki bir evin içerisinde define amaçlı kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı çıkaran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında evin bodrum katında çok sayıda tünel olduğu gözlendi. Tünellerin içine giren polisler, oda şeklindeki bir mağarada yaklaşık 4 metrekare genişliğinde yere döşenmiş tarihi bir mozaik olduğunu belirledi. Mozaiğin birçok noktasında kazı yapılarak tahrip edildiğini fark eden polisler, etrafta yaptıkları aramada ise 2 adet kürek, 1 adet elektrikli kırıcı, 1 adet matkap ile 1 kazma ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Son Dakika Haberleri
20:16 NATO Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika Haber
20:12 Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz - Son Dakika Haber
19:58 Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar - Son Dakika Haber
19:50 Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi - Son Dakika Haber
19:46 Uçan otomobilden sonra taksiye de az kaldı: Uber ve Hyundai'den ortak hava taksi projesi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi mozaiği tahrip eden kaçak kazıcılar polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]