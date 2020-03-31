Tarihi Mudanya Bandosu sokaklarda

Tarihi Mudanya Bandosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı evlerinden çıkmayan vatandaşlar için ilçe sokaklarında moral konseri düzenledi.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Mudanya Bandosu, Mütareke Meydanı'ndan başlayarak Girit Sokağı ve Halitpaşa Mahallesi'nde sokak konseri verdi.

Koronavirüs salgını riskine karşı önlem olarak koruyucu malzeme giyen, maske ile eldiven takan ve aralarında geniş mesafe bırakan bando ekibinin çaldığı şarkılara vatandaşlar pencere ve balkonlardan alkışlarla tempo tutarak eşlik etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, etkinliğin amacının bu zor günlerde büyüklere ve çocuklara tebessüm ettirmek olduğunu belirtti. Türkyılmaz, evde kalma çağrılarına uyan Mudanyalılara teşekkür etti.