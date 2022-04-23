Tarihi Muiz Caddesi, Mısırlıların ramazan ayında da vazgeçilmez mekanları arasında - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan asırlık Muiz Caddesi, tarihsel yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin, ramazan ayında vakit geçirdikleri öne çıkan mekanlar arasında yer alıyor.

Mısır Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 953-975 yılları arasında Fatimiler döneminde inşa edilen tarihi cadde, içinde barındırdığı tarihi yapılar sebebiyle açık hava müzesi olarak kabul ediliyor.

1979 yılında UNESCO tarafından "Dünya Mirası Listesi"ne alınan tarihi cadde, 10 ile 19. yüzyıl arası Fatimilerden bu yana Osmanlı ve Memlük döneminde inşa edilmiş birçok tarihi yapıya da ev sahipliği yapıyor.

Muiz Caddesi'nde ramazan ayına özel etkinlikler düzenleniyor

Başkent Kahire'nin önemli sembolleri arasında yer alan El-Ezher Üniversitesi, Hüseyin Camii ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da Mısır'da kaldığı dönem vakit geçirdiği Fişavi Kahvehanesi'nin bulunduğu tarihi Han el-Halili Çarşısı'nın bitiminde yer alan Muiz Caddesi'nde ramazan ayına özel etkinlikler yapılıyor.

AA muhabirine konuşan Mısırlı Ahmed Arafa, her yıl ramazan ayında Muiz Caddesi'nde tennure dansı, Kur'an'ı Kerim dinletisi, ilahiler ve kasidelerin okunması gibi çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Ülkesinde genel olarak ramazan ayının çok güzel geçtiğini aktaran Arafa, "Ben her sene en az bir kez arkadaşlarımla beraber sahur yapmak için Muiz Caddesi'ne geliyorum. Burada düzenlenen etkinlikleri özellikle tennure programını çok seviyorum." dedi.

Tarihi caddede bulunan bir başka ziyaretçi Randa eş-Şeyh de Muiz'de sahur yapmak için arkadaşlarıyla Menufiyye kentinden geldiğini söyledi.

Sosyal medyada gördüğü Han el-Halili Çarşısı ve Muiz Caddesi'ne ait fotoğrafların kendisini Kahire'ye getirdiğini aktaran Şeyh, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi cadde ve içinde barındırdığı tarihi mekanların fotoğraflarını sosyal medyada gördükten sonra arkadaşlarımla beraber buraya gelmeye karar verdik. Ramazan ayında Muiz Caddesi'nde sahur yapmak çok güzel hissettiriyor. Burada çok güzel hatıra fotoğrafları çektirdik. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim."

Muiz Caddesi'nde Osmanlı kültürüne ait kıyafetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Yaklaşık 10 asırlık tarihi Muiz Caddesi'ndeki bazı dükkanlarda, Osmanlı dönemine ait giysiler, Osmanlı fesi, eski Mısır ve Hindistan kültürüne ait giysiler de yer alıyor.

Muiz Caddesi'nde dükkan sahibi Muhammed Kemal, tarihi mekana gelen turistlere Osmanlı, eski Mısır ve Hindistan kültürüne ait giysileri hatıra fotoğrafları çektirmeleri için kiraladığını söyledi.

Özellikle ramazan ayında müşteri sayısının arttığını dile getiren Kemal, "Diriliş Ertuğrul gibi Türk tarihi dizilerini izleyen ve Osmanlı tarihine hayranlık duyan çok sayıda kişi, Osmanlı giysileriyle hatıra fotoğrafı çektirmek için bana geliyor. Ramazan ayında bu talep daha da artıyor." ifadelerini kullandı.