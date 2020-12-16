Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor

16.12.2020 10:16

Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor Muş Valiliği tarafından hayata geçirilen "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi ile turizmin canlanması ve vatandaşların kaliteli zaman geçirebilmeleri için bir rekreasyon alanı oluşturuldu.

Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor

MUŞ - Muş Valiliği tarafından hayata geçirilen "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi ile turizmin canlanması ve vatandaşların kaliteli zaman geçirebilmeleri için bir rekreasyon alanı oluşturuldu.

Muş'ta devlet yatırımlarının artırılmasıyla hem kentin çehresi değişiyor hem de kentin ekonomisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Selçuklu mimarisi ile ayakta duran Murat Köprüsü, macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terası, iskele inşası ile yeni bir siluete kavuştu. Yeni görünümüyle görsel şölen sunan rekreasyon alanıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentin hızla değiştiğini ve olumlu yönde gelişmeler olduğunu söyledi.

Nüfusun önemli bir çoğunluğunun genç ve çocuklardan oluştuğunu anlatan Vali Günzüzöz, "Özellikle hedef kitlemiz genç ve çocuklara yönelik yatırımlarda. İnsanların aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirecekleri yerler ayrıca önemli. Bu noktadan hareketle birden fazla seçenek ortaya koymaya çalışıyoruz ve valiliğimiz tarafından güzel bir yatırım projesi hayata geçirildi. Murat Nehri'nin etrafında hayalimiz olan rekreasyon projesini hayata geçirdik. Bu proje oldukça kapsamlı bir proje. Gezinti yerleri var, kafeteryalar söz konusu. Ayrıca gençlerimize ve çocuklarımıza spor aktivitesi yapabilecekleri imkanları da veriyoruz. Yine çocuklarımıza oyun oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri parkları da içinde barındırıyor. Görüyoruz ki soğuk Muş günlerinde bile insanlarımız şimdiden ilgi gösteriyorlar ve aileleriyle birlikte bu alanı geziyorlar. Orada yaptığımız survivor parkurları, zipline, atlama kuleleri gibi unsurlar bu bölgede daha önce olmayan unsurlar ve baharla birlikte gençlerin, yetişkinlerin ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. Murat Nehri'ni havadan da geçme imkanı var diyoruz. Ağaçlandırma faaliyeti de Murat Nehri'nin her iki yanında yapıldı. Baharla birlikte oradaki sosyal tesislerin de hayata geçmesiyle binlerce kişinin hafta sonunu burada geçireceğini ve hatta Bingöl, Bitlis gibi çevre illerden de buraya ilgi olacağını düşünüyorum. Bunun dışında bu rekreasyon alanı içerisinde bir de hayvanat bahçesi yaptık. Bu butik hayvanat bahçesine de çeşitli hayvanları diğer hayvanat bahçelerinden transfer edeceğiz önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla insanlar aileleriyle geldiklerinde hem hayvanat bahçesini gezecekler hem zipline gibi ekstrem sporları yapma imkanı bulacaklar, parklarda çocuklar vakit geçirecekler. Kendileri çay bahçelerinde ya da diğer tesislerde vakit geçirme imkanı bulacaklar ve doğayla iç içe oldukları bir gezinti imkanına kavuşacaklar. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor
Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor
Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor
Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor

Muş Valiliği, Murat Nehri, Selçuklu, Muş, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Murat Köprüsü devlet yatırımıyla turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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