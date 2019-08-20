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Tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması

53 dakika önce

Ben Muş Bisiklet Kulübü Derneği üyeleri, tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı.

Tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması, System.String[]
Ben Muş Bisiklet Kulübü Derneği üyeleri, tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen dernek üyeleri, çevre konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla tarihi köprüde çöp topladı.
Derneğin başkan yardımcısı Mehmet Sezgin, yapılan araştırmalarda dünyadaki çevre kirliliğinin yüzde 50'sinin son 35 yılda meydana geldiğini söyledi.
İnsanlardan çevre konusunda daha duyarlı davranmalarını isteyen Sezgin, kentin en önemli değerlerinden biri olan tarihi köprüde atılan çöplerden dolayı kirliliğin yaşandığını aktardı.
Atıkların oluşturduğu görüntünün toplumsal bir felaket olduğunu kaydeden Sezgin, "Bunun doğal sonucu olarak kirlenen hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşıyor. Tahrip olan çevre, üzerinde yaşayan tüm varlıkları etkiliyor. Bu bağlamda tarihi alanlarımızın temiz tutulmasını ödev biliyoruz. Tüm Muşlulardan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Tarih Murat Köprüsü, Muş için çok değerli."
Mehmet Sezgin, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:28 Kaynak: AA
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