Son Dakika Haberleri: Tarihi Namrun Kalesi restore ediliyor
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Tarihi Namrun Kalesi restore ediliyor

1 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi'inde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Tarihi Namrun Kalesi restore ediliyor, System.String[]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi'inde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gözetiminde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ilçeye bağlı Çayırekinliği Mahallesi'ndeki tarihi kalenin bakım ve onarımı amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yaptığı açıklamada, Namrun Kalesi'ndeki çalışmaların kalenin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.
Kaleye ulaşım yönünde bazı sorunların olup, bu sorunları çalışmalar kapsamında çözeceklerini aktaran Tepebağlı, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışmalar 2019 yılının sonuna kadar devam edecek. Çalışmalara belediye olarak bizler de destek veriyoruz. Kalenin çıkış merdivenleri şu anda yapılıyor. Kalemiz inşaat sahası olduğu için ziyaretçiye kapalı. Can güvenliği açısından ziyarete gelen vatandaşlarımızın inşaat alanına çıkmaması gerekiyor. Restorasyon çalışmalarımızın ardından Namrun Kalesi ziyarete açılacak."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Çamlıyayla, Mersin, Güncel
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