Tarihi Nasrullah Camisinde şehitler için Yasin'i şerif okundu - Son Dakika
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Tarihi Nasrullah Camisinde şehitler için Yasin'i şerif okundu

7 saat önce

Kastamonu'da tarihi Nasrullah Camisinde Cuma vakti şehitler için Yasin'i şerif okundu.

Tarihi Nasrullah Camisinde şehitler için Yasin'i şerif okundu, System.String[]

Kastamonu'da tarihi Nasrullah Camisinde Cuma vakti şehitler için Yasin'i şerif okundu. Öğrenciler ise, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk anıtı önünde toplanarak protesto etti.


Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısına uğrayan ve şehit olan 33 askerimiz için İstiklal Marşının ilk olarak okunduğu 600 yıllık tarihi Nasrullah Camii'nde Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.


İdlib'de dün rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda 33 Mehmetçik şehit oldu. Kastamonu'da tarihi Nasrullah Camisinde kılınan Cuma Namazı öncesinde şehitler için dua merasimi düzenlendi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı.


Cuma namazında "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu hutbe okunarak şehitler anıldı.


33 askerimizin şehit olması ile ilgili esnaflar iş yerlerini Türk Bayrakları ile donattı. Ayrıca bir çeşitli liselerde okuyan kız öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak büyük Türk Bayrağı açtı.


Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan öğrenciler İstiklal Marşı okuduktan sonra Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez sloganları attı. - KASTAMONU

Kastamonu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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