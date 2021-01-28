Tarihi Niksar Kalesi'nin yıkık surları yeniden yapılacak - Son Dakika
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Tarihi Niksar Kalesi'nin yıkık surları yeniden yapılacak

Tarihi Niksar Kalesi'nin yıkık surları yeniden yapılacak

28.01.2021 08:31

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulunan ve 6,2 kilometrelik surları ile Diyarbakır'dan sonra Anadolu'nun ikinci büyük kalesi olma özelliği taşıyan tarihi Niksar Kalesi'nin harabe bölümleri etaplar halinde restore edilerek turizme kazandırılacak.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulunan ve 6,2 kilometrelik surları ile Diyarbakır'dan sonra Anadolu'nun ikinci büyük kalesi olma özelliği taşıyan tarihi Niksar Kalesi'nin harabe bölümleri etaplar halinde restore edilerek turizme kazandırılacak.

Niksar ilçesinde bulunan ve 6,2 kilometrelik sur uzunluğu ile Diyarbakır'dan sonra Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi yapılan restorasyon çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırılıyor. İlçede Pers kökenli Pontus Krallığı zamanında yapıldığı ve o dönemki adının 'Kaberia' olduğu bilinen Niksar Kalesi, Roma Dönemi'nde eklenen yeni yapılarla bugüne kadar geldi. Şu anda sadece 3 kilometrelik bölümü görülebilen surların kalan kısmı da etaplar halinde yeniden inşa edilecek.

'ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ VE MÜSLÜMANLAŞMASINDA ÖNEMLİ'

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kalenin Pontus krallığı döneminde inşa edildiğini ve bunun da milattan önce yaklaşık 300- 350'li yıllara tekamül ettiğini belirterek, "Pontus krallığı Roma, Bizans ve sonrasında da Melik Ahmet Danişmend Gazi'nin burayı fethiyle ve imarıyla ecdat burayı hem kale surlarını güçlendiriyor, kale içerisine 22'den fazla eser bırakıyor. Anadolu'nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi'ni inşa ediyor. Bu manası ile Türklerin Anadolu'da ilk yerleşkeleri Ahlat, Harput ve en batıda da Niksar var. Burayı Danişmendliler imar ediyor. Tarihçilerin bir kısmı beylik bir kısmı da devlet olarak ifade ediyor. Yaklaşık 1074- 1080 yılında kurulup, 1180 yılında ise Selçuklulara ilhak oluyorlar. Burası Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması açısından kilit bir kaledir" dedi.

'TURİSTLERİN BEĞENİSİNE SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Hedeflerinin Niksar Kalesi'ni turizme kazandırmak olduğunu ifade eden Başkan Özdilek, "Kalenin restorasyonu ile ilgili Bakanlığımızla beraber çalışmalar yürütüldü. Bizde bürokrat olarak içerisindeydik ama şimdi her yıl düzenli olarak içindeki eserlerin restorasyon projelerini yapıp kaynağını bakanlıktan alarak gün yüzüne çıkartıp turizme kazandırmaya çalışıyoruz. 2021 yılı yatırım programında da yaklaşık 5 milyon liralık restorasyon kaynağı aktarıldı. 500 bin liralık ödenekle ihale süreçlerini bakanlık yapacak. Biz de restorasyon süreçlerine nezaret edeceğiz. UNESCO'nun geçici miras listesinde olan Niksar Kalesi'nin de, içindeki eserlerin de restorasyonunu yaparak bir kaleyi etaplar halinde tamamlamak istiyoruz. Aşama, aşama restorasyon çalışmalarını yaparak gün yüzüne çıkartıp, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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