Tarihi Niksar Kalesi, ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulunan Anadolu'nun ikinci büyük kalesi olma özelliği taşıyan tarihi Niksar Kalesi ziyaretçilerini bekliyor.
Geçmişi milattan önce 3 binli yıllara dayanan Tokat'ın Niksar ilçesi, Roma ve Bizans dönemlerinin ardından 11'inci yüzyılda Anadolu'ya yapılan akınlarda Türklerin eline geçti. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Türklerin kontrolüne girmesiyle Selçuklu, Danişmentli ve Osmanlı toprağı oldu. Danişmentli Beyliği'nin kurucusu Melik Danişment Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından fethedilen ve başkent seçilen Niksar, bu dönemde ilim ve kültür merkezine dönüştü. İlçede Pers kökenli Pontus Krallığı zamanında yapıldığı ve adının da Kaberia olduğu bilinen Niksar Kalesi, Roma Dönemi'nde eklenen yeni yapılarla bugüne kadar geldi. 6,2 kilometre uzunluğundaki surlarıyla Diyarbakır'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kalesi olan Niksar Kalesi, zaman içerisinde geçirdiği restorasyonlarla ayakta kaldı.
Niksar ilçesine yerli turistlerin ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Özdilek, "Yabancı turistin buraya gelmesini hızlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarih turizmi çok elit ve tarihi seven insanlar tarafından Dünyada tercih ediliyor. Ama bunun için sizin, UNESCO'nun listesine girmeniz gerekiyor. Çünkü insanlar internet ortamında açıyorlar, UNESCO'nun listesine bakıyorlar. Niksar'ın da özgün bir yapısı var. Türklerin Anadolu'daki ilk devleti ve erken Türk medeniyetini buraya getiren bir kültür var. Bu vesile ile yapmış olduğumuz değişik çalışmalarla UNESCO'nun geçici listesine girdik. Şimdi önümüzde birkaç yıllık bir süreç var" diye konuştu.