Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bir iş merkezinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi.

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi, System.String[]

Adana'da bir iş merkezinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada, özel deri kılıf içinde tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.


Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Tevrat, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti
Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı Küfürlü mesaj tartışması sokak ortasında cinayetle bitti

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]