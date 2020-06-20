Tarihi nitelikteki mozaikleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

BURDUR'da tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, G.A., A.Ş. ve Ö.I.'nın ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği Bucak'a getirerek satacağı duyumunu aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.