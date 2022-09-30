Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki esnaf ve vatandaş trafiğe kapatılan caddenin tek yönlü açılmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki esnaf ve vatandaş trafiğe kapatılan caddenin tek yönlü açılmasını istiyor

30.09.2022 13:58

Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokakların Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliğiyle alınan karar sonrası 26 Eylül'de araç trafiğine kapatılması üzerine bölge esnafı ve vatandaşlar çözüm arıyor.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokakların Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliğiyle alınan karar sonrası 26 Eylül'de araç trafiğine kapatılması üzerine bölge esnafı ve vatandaşlar çözüm arıyor.

Bölge esnafı, caddenin trafiğe kapatılması yerine tek yön düzenlemesine gidilmesini ve denetimlerin artırılarak ücretli park uygulaması yapılmasını talep ediyor.

Yunus Tutkun, yaptığı açıklamada, cadde ve bağlantılı sokakların trafiğe kapatılmasının vatandaş ve esnaf açısından iyi olmadığını söyledi.

KOAH rahatsızlığının bulunduğunu anlatan Tutkun, "Benim evim Bademlik tarafında kadar yukarıda kalıyor. Ben burayı nasıl çıkarım? Araç olmadan evime çıkmam imkansız. Daha benim gibi nice yaşlılar var, engelliler var. En azından tek yön olsaydı, daha iyi olur. Bu yol tek yön olabilir. Çözüm gerekli." dedi.

"Trafik işleyişinin tek yön yapılması lazım"

Bölgede fırın işleten Ziya Bulut ise caddenin trafiğe tamamen kapatılması nedeniyle işlerinin yaklaşık yüzde 50 düştüğünü bildirdi.

Caddenin trafiğe kapatılması yerine tek yön olmasını istediklerinin vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Trafik işleyişinin tek yön yapılarak, ücretli yapılması lazım. Caddenin trafiğe kapatılması hazırlıklı bir altyapı olmadan yapıldı. Belki bir altyapı olsaydı aşağılarda bir otopark yapmış olsaydı daha güzel olurdu. 2-3 sene önceki kararı uygulamaya koyuyorlar ama bu 3 sene zarfında buna herhangi bir hazırlık yapılmadı. Yani en azından girişte bir otopark için bir yer ayarlanmış olsaydı bu şekilde olmazdı."

Bölgede çibörek satışı yapan Emine Kaplan, 26 Eylül'den bu yana siftah yapmadan işletmesini kapattığı zamanların olduğunu savundu.

Esnaf olarak çözüm istediklerini dile getiren Kaplan, "Sadece biz değiliz bütün esnaf kötü durumda. İşletmemiz yukarıda olduğu için insanlar gelmiyor, gelen aşağıda kalıyor. Yokuş olduğu için insanlar yukarı çıkamıyorlar. Buna bir çözüm istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde lokantası olan Mustafa Gök, bölge esnafı olarak Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin trafiğe açılmasını istediklerine değinerek, "En azından tek yön olmasını istiyoruz. Burada vatandaş gezmeyince esnaf iş yapamaz. Vatandaş, Odunpazarı'na geleceği yolu bilmiyor. Nereden gireceğini bilmiyor. Yasak işlerimizi yüzde 80 oranında olumsuz etkiledi. Gördüğünüz gibi kimse yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kafe işleten Ahmet Sertaç da bölgedeki çözümün park yasağı ve denetimleri sıklaştırmakla daha kolay çözülebileceği önerisini yaptı.

YORUMLAR
500
Seferberlik ilanından sonra Gürcistan'a geçen Ruslar yolculuklarını anlattı Seferberlik ilanından sonra Gürcistan'a geçen Ruslar yolculuklarını anlattı ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı ABD Hükümeti, 75.000 Mil Otoyolunu Kapsayan Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Planlarını Onayladı
Kaynak: AA

Odunpazarı, Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki esnaf ve vatandaş trafiğe kapatılan caddenin tek yönlü açılmasını istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 19:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki esnaf ve vatandaş trafiğe kapatılan caddenin tek yönlü açılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement