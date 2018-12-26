Tarihi Odunpazarı'nda Havadan Kar Görüntüleri
1 saat önce
Tarihi Odunpazarı'nda havadan kar görüntüleri Tarihi bölgesinin gece kar manzarası mest etti Farklı renkteki eski evler ışıklarıyla hayran bıraktıESKİŞEHİR - Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler yağan kar sonrası kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Tarihi Odunpazarı
'nda havadan kar görüntüleri
Tarihi bölgesinin gece kar manzarası mest etti
Farklı renkteki eski evler ışıklarıyla hayran bıraktı
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler yağan kar sonrası kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini giderek artırdı. Kısa sürede cadde ve sokakların yanı sıra çatıları da beyaz örtü ile kaplayan kar, görenleri sevindirdi. Gündüz vaktinde vatandaşlar şehrin farklı noktalarında kar yağışını görüntülerken, akşam saatlerinde de tarihi Odunpazarı Bölgesinde oluşan kar görüntüleri eşsiz manzaralar oluşturdu. Geç saatlerde drone ile görüntülenen rengarenk tarihi evler, farklı ışıklarıyla adeta kar ile bir bütün oluşturdu. Özellikle Kurşunlu
Külliyesinin havadan görüntülenen ışıkları kendisine hayran bıraktı.
Öte yandan havanın gecenin ilerleyen saatlerinde daha da soğuyacağı ve günün ilk ışıklarına kadar kar yağışının şiddetini artıracağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:11 Kaynak: İHA
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