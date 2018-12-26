Tarihi Odunpazarı'nda Havadan Kar Görüntüleri
58 dakika önce
Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler yağan kar sonrası kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Eskişehir
'in Odunpazarı
bölgesinde bulunan tarihi evler yağan kar sonrası kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini giderek artırdı. Kısa sürede cadde ve sokakların yanı sıra çatıları da beyaz örtü ile kaplayan kar, görenleri sevindirdi. Gündüz vaktinde vatandaşlar şehrin farklı noktalarında kar yağışını görüntülerken, akşam saatlerinde de tarihi Odunpazarı Bölgesinde oluşan kar görüntüleri eşsiz manzaralar oluşturdu. Geç saatlerde drone ile görüntülenen rengarenk tarihi evler, farklı ışıklarıyla adeta kar ile bir bütün oluşturdu. Özellikle Kurşunlu
Külliyesinin havadan görüntülenen ışıkları kendisine hayran bıraktı.
Öte yandan havanın gecenin ilerleyen saatlerinde daha da soğuyacağı ve günün ilk ışıklarına kadar kar yağışının şiddetini artıracağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:32 Kaynak: İHA
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var