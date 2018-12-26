Son Dakika Haberleri: Tarihi Odunpazarı'nda Havadan Kar Görüntüleri

Tarihi Odunpazarı'nda Havadan Kar Görüntüleri

58 dakika önce

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler yağan kar sonrası kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Tarihi Odunpazarı'nda Havadan Kar Görüntüleri, System.String[]
Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler yağan kar sonrası kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini giderek artırdı. Kısa sürede cadde ve sokakların yanı sıra çatıları da beyaz örtü ile kaplayan kar, görenleri sevindirdi. Gündüz vaktinde vatandaşlar şehrin farklı noktalarında kar yağışını görüntülerken, akşam saatlerinde de tarihi Odunpazarı Bölgesinde oluşan kar görüntüleri eşsiz manzaralar oluşturdu. Geç saatlerde drone ile görüntülenen rengarenk tarihi evler, farklı ışıklarıyla adeta kar ile bir bütün oluşturdu. Özellikle Kurşunlu Külliyesinin havadan görüntülenen ışıkları kendisine hayran bıraktı.

Öte yandan havanın gecenin ilerleyen saatlerinde daha da soğuyacağı ve günün ilk ışıklarına kadar kar yağışının şiddetini artıracağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:32 Kaynak: İHA

Eskişehir, Odunpazarı, Güncel
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