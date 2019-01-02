Son Dakika Haberleri: Tarihi Okul Çürümeye Terk Edildi

Tarihi Okul Çürümeye Terk Edildi

1 saat önce

Tarihi okul çürümeye terk edildi Mahalle sakinleri okulun tadilatının yapılarak kütüphane haline getirilmesini istiyorSAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dağköy Mahallesi'nde bulunan tarihi okul binası çürümeye terk edildi.

Tarihi okul çürümeye terk edildi
Mahalle sakinleri okulun tadilatının yapılarak kütüphane haline getirilmesini istiyor

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dağköy Mahallesi'nde bulunan tarihi okul binası çürümeye terk edildi.
İlçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Dağköy'de 87 yıl bölgede bulunan yerleşim yerlerinden gelen insanların anılarının yaşadığı tarihi okul ilgisizlikten virane oldu. 1932 yılında eğitim-öğretimin yapıldığı ilkokul o günlerde bölgeninde tek okulu olma özelliğini taşıyordu.
Öğrencilik yıllarında okulda bir çok anısının olduğunu söyleyen Dağköy Mahallesi Muhtarı Dusun Eğen, okula geç kaldığı için öğretmeninin kulağını çekerek ayağa kaldırdığı o günü hiç unutamadığını söyledi. Okulun tadilatı yapılarak kütüphane olmasını isteyen Muhtar Eğen, "1932 yılında burası yapılmış. Yeşilköy, Karagöl, İpekköy, Değirmenköy, Çetirlipınar, Engiz burada okudular. Burası çevre köylerin okuluydu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan buranın tadilat yapılarak kütüphane haline getirilmesini istiyoruz. Çünkü buranın mazisi çok. Buranın tadilat yapılmasını istiyoruz. Buranın yapılmasını istememizin gayesi çevre köylerinde burada çok anısı var. Tadilatı yapılarak kütüphane gibi bir şey olursa o arkadaşlar da gelirler burada kitap okuyarak hasretliklerini giderirler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Samsun, 19 Mayıs, Yerel
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