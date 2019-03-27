Tarihi Okul Yangınında Yakalanan Şahıslar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Denizli
'nin Çal
ilçesinde 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Çal ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü tarihi Gazi İlk Mektebi yandı. Sıkı bir çalışma yapan Çal polisi, tarihi eser niteliğindeki okulu iki kişinin yaktığını belirledi. Sabotaj üzerine yoğunlaşan Çal İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri M.P. ve A.T. isimli iki şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:48 Kaynak: İHA
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