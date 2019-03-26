Tarihi Okulda Çıkan Yangınla İlgili 2 Gözaltı (2)
1 saat önce
İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDIDenizli'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa P. ile Abdullah T., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI Denizli
'nin Çal
ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa P. ile Abdullah T., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Deniz TOKAT/DENİZLİ, -
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:58 Kaynak: DHA
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