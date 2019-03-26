Son Dakika Haberleri: Tarihi Okulda Çıkan Yangınla İlgili 2 Gözaltı (2)

Tarihi Okulda Çıkan Yangınla İlgili 2 Gözaltı (2)

1 saat önce

İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDIDenizli'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa P. ile Abdullah T., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarihi Okulda Çıkan Yangınla İlgili 2 Gözaltı (2), System.String[]
İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Denizli'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa P. ile Abdullah T., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:58 Kaynak: DHA

Çal, Güncel
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