Son Dakika Haberleri: Tarihi olay! William Collum hatasını itiraf etti...
Son Dakika Spor Tarihi olay! William Collum hatasını itiraf etti...

Tarihi olay! William Collum hatasını itiraf etti...

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Roma – Borussia Mönchengladbach karşılaşmasının tartışmalı hakemi William Collum, İtalyan ekibi aleyhine verdiği penaltı kararının hatalı olduğunu itiraf etti.

Tarihi olay! William Collum hatasını itiraf etti..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan RomaBorussia Mönchengladbach karşılaşmasının tartışmalı hakemi William Collum, İtalyan ekibi aleyhine verdiği penaltı kararının hatalı olduğunu itiraf etti.


İskoç hakem, müsabakanın 90+5. dakikasında Roma forması giyen Chris Smalling'in kafa vuruşunda beyaz noktayı göstermiş ve topun başına geçen Lars Stindl de vuruşu gole çevirerek maçın skorunu tayin etmişti.


1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından açıklama yapan Roma cephesi, hakem dörtlüsüne büyük tepki göstermişti. Bu açıklamadan sonra harekete geçen William Collum önderliğindeki hakem dörtlüsü, hatasını itiraf etti ve İtalyan ekibinden yeni bir açıklama geldi.


Roma Kulübü, hatasını itiraf eden hakem dörtlüsüne dürüstlüklerinden dolayı teşekkür etti ve büyük saygı duyduklarının altını çizdi.


İşte o açıklama;


"Maçın ardından kulüp yetkililerimiz, hata yaptığını itiraf eden hakemlerle konuştu. Onlara saygı duyuyor ve dürüstlükleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz."


Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'yu izliyoruz...


Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:39 
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