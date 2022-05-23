TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ' - Son Dakika
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TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ'

23.05.2022 12:27

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'ye gelen yerli ve yabancı turistlere, kent turizmine katkı olması ve farkındalık amacıyla Hacıbaba Pastaneleri tarafından ücretsiz 'Lübnan Künefesi' dağıtıldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'ye gelen yerli ve yabancı turistlere, kent turizmine katkı olması ve farkındalık amacıyla Hacıbaba Pastaneleri tarafından ücretsiz 'Lübnan Künefesi' dağıtıldı.

Normalleşmenin ardından Diyarbakır'a gelen turist sayısındaki artışla birlikte, kent turizmine katkı sağlamak ve gelen misafirlerin güzel anılarla ayrılması için Hacıbaba Pastaneleri etkinlik düzenledi. Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'ye gelen yerli ve yabancı turistler için hazırlanan 500 porsiyon 'Lübnan Künefesi' ücretsiz olarak dağıtıldı. Hacıbaba Pastaneleri işletmecisi Ömer Elaldı, son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır'a olan ilgilerinin arttığını belirterek, "Biz de farkındalık yaratmak amacıyla burada turistlerinize, misafirlerimize Lübnan Künefesi dağıtıyoruz" dedi

Firma olarak gelen misafirlerin damaklarını tatlandırmak amacıyla böyle bir karar aldıklarını söyleyen Elaldı, "Diyarbakır'a ilgi fazla olduğu için biz de memleketimizi, kentimizi tanıtmak amacıyla farkındalık olsun diye 'Lübnan Künefe'mizi burada misafirlerimize, turistlerimize ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. On Gözlü Köprü üstünde böyle bir etkinlik, böyle bir ikram ilk defa oluyor. Bundan sonra da Diyarbakır'ımızı tanıtmak amacıyla bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Tabii Diyarbakır'ın farklı kültürel ve tarihi noktalarında devam edecek. Gayemiz Diyarbakır'ı, memleketimizi tanıtmaktır" diye konuştu.

On Gözlü Köprü'ye gelenler de yapılan ikramdan memnun kaldıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)

TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ'
TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ'
TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ'
TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ'
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ'DE TURİSTLERE ÜCRETSİZ 'LÜBNAN KÜNEFESİ' - Son Dakika
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