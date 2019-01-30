Tarihi Operasyonda Yakalanan Uyuşturucu Baronu Tutuklandı
1 saat önce
Tarihi operasyonda yakalanan uyuşturucu baronu tutuklandı Tarihe geçen operasyonda yakalanan uyuşturucu baronu geniş güvenlik tedbiri altında cezaevine gönderildi ERZURUM - Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin...
Tarihi operasyonda yakalanan uyuşturucu baronu tutuklandı
Tarihe geçen operasyonda yakalanan uyuşturucu baronu geniş güvenlik tedbiri altında cezaevine gönderildi
ERZURUM - Erzurum
'da, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirilmesine ilişkin yakalanan ve uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
24 Ocak'ta Erzurum- Erzincan
karayolu üzerindeki Aşkale
polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin gözaltına alınan, şebeke elebaşı M.Z.F'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.Z.F. yaklaşık 6 saat süren sorgusunun ardından tutuklandı. Adliyeden Palandöken
Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürülen zanlı oradan da cezaevine götürüldü.
Zanlının cezaevine sevki sırasında geniş güvenlik tedbirleri alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
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