Son Dakika Haberleri: Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
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Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

18 dakika önce

Bilecik'in tarihi mekanlarından biri olan ve Orhan Gazi'nin hükümranlığı (1326-1362) dönemine tarihlendirilen Orhangazi İmareti toprak kayması yüzünden yok olma tehlikesinde.

Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya, System.String[]
Bilecik'in tarihi mekanlarından biri olan ve Orhan Gazi'nin hükümranlığı (1326-1362) dönemine tarihlendirilen Orhangazi İmareti toprak kayması yüzünden yok olma tehlikesinde.

Orhan Gazi İmareti, 1966 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir bakım ve onarıma tabi tutulmuştu. Yıllar içinde küçük çaplarda da olsa onarım yapılan, korumaya alınan imarette, son olarak birkaç yıl önce çevresi kalaslarla çevrilerek güçlendirme çalışması yapılmıştı. Günümüze kadar duvar payesi ve üzerindeki dört sıra tuğla kemer örgüsü gelebilen Bilecik Şehir Mezarlığı içinde bulunan tarihi imarethane, yaşanan toprak kayması sonrası büyük tahrip oldu. Bazı duvarların çöktüğü bazılarının da çatladığı görünen imarethane yok olma tehlikesine karşı karşıya. Yerleşke içinde bulunan mezarlıklar da büyük tahrip görürken, bazı mezarlar toprak kayması sonucu yok oldu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Bilecik, Orhan Gazi, Orhangazi, Güncel
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