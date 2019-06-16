Son Dakika Haberleri: Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu
Son Dakika Güncel Haber

Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu

42 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tarihi ortak yayın, kentteki kahvehaneleri doldurdu.

Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tarihi ortak yayın, kentteki kahvehaneleri doldurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirdiği ortak yayın saat 21.00 itibariyle gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde başladı. Ortak yayını izlemek isteyen İstanbulluların bazıları evlerinde izlerken, dışarıda olanlar ise kahvehaneleri doldurdu. Yayın sırasında dışarıda olan bazı vatandaşlar ise canlı yayını cep telefonundan izledi. Ortak yayını pür dikkat izleyen vatandaşlar, iki adayın da konuşmalarını ve vaatlerini yakından takip etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
AK Parti, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim neden yenileniyor? İmamoğlu ve Yıldırım'dan dikkat çeken cevap İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]