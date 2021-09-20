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"Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü - Son Dakika

"Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü

20.09.2021 11:42

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi hazırladığı "Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi hazırladığı "Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü.

Bir derginin Türkiye genelindeki tüm belediyelerin yapmış olduğu projeleri aday göstererek başlattığı yarışmada yapılan oylama sonucuna "Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları" projesi ödüle layık görüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ev sahipliği yaptığı ödül törenine eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birbirinden başarılı 90 belediye başkanı katıldı.

Ödülü Osmaneli Belediyesi adına belediye basın birimi sorumlusu Süleyman Çakar alırken, bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi yıkılmakta olan tarihi Osmaneli konaklarını tekrar turizme kazandırmak için yaptığı restorasyonlar ile bugüne kadar 75 adet konağa tekrar hayat verdi. Türkiye de çok beğeni kazanan ve takdir edilen bu çalışmamız güzel bir ödülle değerlendirildi. Yaptığı projelerle örnek alınan Osmaneli Belediyemiz daha önce de Marmara Belediyeler Birliğinden iki büyük ödül almıştı. Değişik organizasyonlarda da ödüller alan belediyemiz ilçemizi her alanda öne çıkarıyor. Ödüllerin Osmaneli halkının yaptığı tercihin ne kadar yerinde olduğunun da göstergesi olan 'Tarihi Osmaneli Konakları Restorasyon' projesi tüm belediye çalışanlarının eseridir" dedi.

Öte yandan ödülü Osmaneli Belediyesi adına belediye basın birimi sorumlusu Süleyman Çakar aldı. - BİLECİK

Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları projesi ödüle layık görüldü

Hisarcık, Osmaneli, Türkiye, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Tarihi Osmaneli Konaklarının Restorasyonları' projesi ödüle layık görüldü - Son Dakika


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