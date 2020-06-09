Tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta temizlik yapıldı - Son Dakika

Bursa'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ta, Çevre Koruma Haftası kapsamında, temizlik yapıldı.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki piknik alanında, insan kaynaklı atıkları topladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihi açıdan büyük öneme sahip 700 yıllık köyde gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğiyle farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Tabiatın kadim medeniyetten bir miras ve sonraki kuşaklar için de bir emanet olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıldırım ve Bursa'nın barındırdığı güzelliklerin yanında şehrin sırtını yasladığı Uludağ, benzersiz doğasıyla korunması gereken önemli bir zenginliğimiz. Bu zenginliği değerlendirme ve koruma noktasında maalesef çok başarılı sayılmayız. Doğayı temizlemek, temiz tutmak, çok önemli. Biz, yerel yönetim olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bundan çok daha önemli olanı doğaya sahip çıkabilmek, onu koruyabilmek. Bu doğal güzellikler kirletilmeyi hak etmiyor."