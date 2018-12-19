Son Dakika Haberleri: Tarihi Osmanlı Köyünde Yangın

Tarihi Osmanlı Köyünde Yangın

2 saat önce

Tarihi Osmanlı köyünde yangın Cumalıkızık'taki ev alev alev yandıBURSA - Bursa'da tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'ın girişindeki 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

Tarihi Osmanlı köyünde yangın
Cumalıkızık'taki ev alev alev yandı

BURSA - Bursa'da tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'ın girişindeki 2 katlı ev alevlere teslim oldu.
Yangın, Yıldırım'a bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık'ın girişindeki otobüs duraklarının bulunduğu bir ikamette yangın çıktı. 2 katlı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:13 Kaynak: İHA

Cumalıkızık, 3. Sayfa
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