Tarihi Osmanlı Köyünde Yangın
2 saat önce
Tarihi Osmanlı köyünde yangın Cumalıkızık'taki ev alev alev yandıBURSA - Bursa'da tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'ın girişindeki 2 katlı ev alevlere teslim oldu.
Tarihi Osmanlı köyünde yangın Cumalıkızık
'taki ev alev alev yandı
BURSA - Bursa
'da tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'ın girişindeki 2 katlı ev alevlere teslim oldu.
Yangın, Yıldırım
'a bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık'ın girişindeki otobüs duraklarının bulunduğu bir ikamette yangın çıktı. 2 katlı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:13 Kaynak: İHA
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