Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor - Son Dakika

Tarihi oya avcısı mühendis... Bursa'yı karış karış gezip tarihi oyaları bulup koleksiyonuna katıyor

BURSA - Bursa'da emekli mühendis, köy köy, sokak sokak gezip tarihi oyaları topluyor.

Eskiden evlenecek genç kızların çeyizlerine koymak için işlediği oyalı yemenileri bugün yapacak kimse bulunmuyor. Bu kültürün kaybolmamasını isteyen emekli elektrik mühendisi Nursel Bebek, yüzlerce yıl önce yapılmış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyaları köy köy gezip bularak koleksiyonuna kazandırıyor. Açtığı dükkanında bu oyaları teşhir eden Nursel Bebek, yüzlerce yıl önce işlenmiş ve bugün yapılmayan oyaları gözü gibi saklıyor. Koleksiyonerde bugün bin adedin üzerinde antike oya bulunuyor.

İpekle işlenmiş oyalara gözü gibi bakan Bebek, bunları gelecek kuşaklara aktarmak için elinden geleni yapıyor. Bu işe gönül verdiğini ifade eden Nursel Bebek, "Yüzlerce yıl önce yapılmış ve günümüzde yapılması imkansız olan tarihi oyaların kaybolmaması ve muhafaza edilmesi için gayret ediyorum. Bu oyalar süsleme gerektiren her yerde kullanılabiliyor. Baş örtüsünden tutun, salon süslemelerine kadar, her yerde kullanılıyor. Bu oyaların cemiyetlerde hediyeleşme açasından da önemi var. Bu yemenileri bulmak çok zor. Artık üretimi yok. Kazı kişiler değer vermediği için atalarından kalan oyaları elinden çıkarmak istiyor. Ben de bu değerli kültürün kaybolmaması için bu oyaları toplayarak koleksiyonuma katıyorum. Benim elimde her biri yüz yılın üzerinde bin adet oya mevcut. Bunların bazıları ipek iplikle işlenmiş. Bunları bugün yapacak usta yok. Hepsi çok kıymetli. Ben bunları gözüm gibi saklıyorum" dedi.