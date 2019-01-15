Son Dakika Haberleri: Tarihi Oylamaya Saatler Kaldı

Tarihi Oylamaya Saatler Kaldı

49 dakika önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmalı bir şekilde ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek oylamaya saatler kaldı.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmalı bir şekilde ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek oylamaya saatler kaldı.

İngiltere, 2016 yılında başlattığı Brexit sürecinde önemli bir karar aşamasında. İngiltere Parlamentosu'nun alt kanada olan Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını akşam saatlerinde oylayacak. Yapılacak oylamada milletvekilleri, AB'den anlaşmalı bir şekilde ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek. Bu kararla birlikte birçok senaryo üretilirken, Başbakan Theresa May Avrupa Birliği'nden anlaşmalı bir şekilde çıkılması yönünde parlamentoya teklif sundu. Bu akşam başlayacak olan Brexit oylamasında milletvekilleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmalı bir şekilde ayrılıp ayrılmayacağı oylamasını gerçekleştirecek. Anlaşma kabul edilirse İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi olan 29 Mart 2019'dan sonra bir geçiş süreci başlayacak. İngiltere'nin AB yükümlülüklerine bağlı kalacağı bu süreç 2020'ye kadar sürecek. Anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde erken seçime gidilebilir, Theresa May için güven oylamasına gidilebilir, hükümet anlaşmayı yeniden oylamaya sunabilir, May istifaya zorlanabilir, yeni bir Brexit referandumu yapılabilir, anlaşmasız ayrılık olabilir. Ancak anlaşmanın parlamentoda reddedilmesi bekleniyor.

Oylama öncesinde konuşan Theresa May, "Anlaşma mükemmel değil, bir uzlaşma" dedi ve milletvekillerinden anlaşmayı bir kez daha düşünmelerini istedi.

Aralık ayında gerçekleştirilen toplantıda Başbakan Theresa May yoğun baskılar nedeniyle 11 Aralık'ta yapılması beklenen oylamayı bugüne ertelerken, İngiltere vatandaşları bu süreçte Brexit karşıtı yürüyüşler gerçekleştirmişti.

Birleşik Krallık 23 Haziran 2016'da gerçekleştirilen referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.İngiltere, ülkenin birlikten ayrılmasını resmen başlatan Lizbon Anlaşması'nın 50. Maddesini 29 Mart 2017'de yürürlüğe koymuştu. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

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