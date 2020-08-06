Tarihi paraları satamadan yakalandı - Son Dakika

Tarihi paraları satamadan yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 38 adet madeni para ve obje ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 38 adet madeni para ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellemesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden O.Y. isimli şahsın, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen madeni paraları satmak amacıyla Selçuk'a getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda O.Y. isimli sahsı yakaladı. Yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 38 adet madeni para ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.Y.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (Ali İhsan Çiftçi - İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:02

Kaynak: İHA

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