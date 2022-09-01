İSTANBUL-PAŞABAHÇE VAPURU 12 YIL SONRA İLK SEFERİNİ YAPTI - Son Dakika
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İSTANBUL-PAŞABAHÇE VAPURU 12 YIL SONRA İLK SEFERİNİ YAPTI

01.09.2022 10:56
İSTANBUL-PAŞABAHÇE VAPURU 12 YIL SONRA İLK SEFERİNİ YAPTI

TARİHİ Paşabahçe Vapuru 12 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı.

TARİHİ Paşabahçe Vapuru 12 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı. Yeniden hizmete giren Paşabahçe Vapuru, Adalar'dan aldığı yolcuları Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi.

Şehir Hatları'nda 58 yıl boyunca sefer yaptıktan sonra 2010 yılında filodan çıkartılan tarihi Paşabahçe Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete girdi. Tarihi gemi, ilk seferinde Adalardan aldığı yolcuları 09.15'te Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi. Paşabahçe Vapuru ile Kabataş iskelesine gelen yolcular, alkışlarla gemiden indi.

"PAŞABAHÇE VAPURU'NUN YENİDEN HİZMETE GİRMESİNDEN ÇOK MUTLUYUZ"

Adalar'dan gelen ilk yolculardan olan Gülçin Fesçiler "Vapurun yeniden hizmete girmesinden çok mutluyum. Çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım bu vapurda geçti. Çok çok eski günlere gittim" dedi. Necdet Yılmaz ise, "Çok güzel bir duygu. Yeniden bu duyguyu yaşamak çok güzel. 10 sene önce aramızdan ayrılmıştı. Tekrar gelmesi bizi çok mutlu etti. Yaklaşık 50 senedir onunla beraber yaşıyoruz. Bundan sonra  da, ölene kadar birlikteyiz. Paşabahçe deyince aklımıza, deniz kraliçesi geliyor. Bizim için çok özel bir yolcu gemisi" diye konuştu.

"ZÜMRÜDÜANKA KUŞU'NUN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMASI GİBİ BİR OLAY"Paşabahçe Vapuru kaptanı Serdar Ersoy Paşabahçe gemisinin yeniden doğuş öyküsünde görev almaktan çok mutlu olduğunu belirterek "Yolcularımızın yüzündeki o mutluluğu görmek bizim için ayrı bir heyecan. Paşabahçe Vapuru, Zümrüdüanka Kuşu'nun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay. Büyük emekler var. Paşabahçe Vapuru'nda 1952 yılından bugüne büyük yaşanmışlıklar vardı. Özellikle Ada yolcularının birçok anısı var. Gemi Adalar'dan çıktıktan sonra bu sevgiyi gözlemledim. Bu vapuru tekrar yüzdürdüğümüz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------Paşabahçe Vapuru'nun iskeleye yanaşması-Yolcuların el sallaması-Yolcularla röportaj -Kaptan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Paşabahçe, Adalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PAŞABAHÇE VAPURU 12 YIL SONRA İLK SEFERİNİ YAPTI - Son Dakika

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