Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor - Son Dakika

Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor

6 saat önce

Beykoz Belediyesi tarafından toplu ulaşımda kullanılmak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Tarihi Paşabahçe Vapuru, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler eşliğinde ilk durağı olan Kabataş İskelesi'ne çekilmesinin ardından bu gece 02.

Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor, System.String[]

Beykoz Belediyesi tarafından toplu ulaşımda kullanılmak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Tarihi Paşabahçe Vapuru, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler eşliğinde ilk durağı olan Kabataş İskelesi'ne çekilmesinin ardından bu gece 02.00'de restore edileceği Haliç Tersanesi'ne götürülecek.

1952 yılında inşa edilen vapur, İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yürütülecek 2 yıllık yoğun yenileme çalışmasının ardından yenilenmiş yüzüyle Boğaz ve İstanbullularla buluşacak.


Yıllar içinde eskiyen gemiyi inceleyen İBB uzmanları; vapurun dış metalinin oksijen ve deniz suyu nedeniyle korozyona uğradığını, sac aksamının tümüyle yenilenmesi gerektiğini, sefer yapabilecek durumda olmadığını ve ağır bakım maliyetleri gerektirdiğini tespit etmişti.


Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, geminin yolcularıyla yeniden buluşacağı süreçte yapılacakları şöyle anlattı:


"Vapurun restorasyon sürecinde bir danışma kurulu kuracağız. Tarihçilerin de aralarında olduğu akademik çevreleri bir araya getireceğiz. Denizcilik öğrencileri de gönüllü olarak bu yenileme çalışmalarına dahil olacak. Böylelikle Paşabahçe Vapurumuz sürdürülebilirlik açısından da güzel bir örnek olacak."

Savaş gemisi olarak yapıldı

Yeniden hizmet vermesi için İstanbulluların da kampanya başlattığı 67 yaşındaki Paşabahçe Vapuru, 1952 yılında İtalya'nın Taranto şehrinde savaş gemisi olarak yapıldı.


2. Dünya Savaşı sona erince Türkiye'den gelen talep üzerine İtalya'da bir gecede şehir hatları formuna çevrilen vapur, İtalya'dan İstanbul'a 2,5 günde getirildi.

Dönemine göre motoru ve sağlam tekne yapısıyla dikkat çeken vapur saatte 18 mil hıza ulaşabiliyor.

73 metre boy, 13 metre en ve 3,2 metre derinliğe sahip vapur, 58 yıl boyunca Boğaz'ın iki yakasında İstanbullulara hizmet verdi. Bu süreçte Adalar ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı yaptı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından Paşabahçe Vapuru'nun fotoğrafını paylaşarak, "Bir efsanenin gidişi ama dönüşü muhteşem olacak. Paşabahçe Vapuru yenilenecek, gençleşecek ve Şehir Hatları filosuna katılacak. Tekrar Boğaz'da buluşana kadar hoşçakal." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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