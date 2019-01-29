Son Dakika Haberleri: Tarihi Pazarda Sadece Köy Ürünleri Satılıyor

Tarihi Pazarda Sadece Köy Ürünleri Satılıyor

58 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde pazartesi günleri kurulan tarihi Katık Pazarı'nda, sadece köylülerin ürettiği ürünler satılıyor.

Tarihi Pazarda Sadece Köy Ürünleri Satılıyor, System.String[]
CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde pazartesi günleri kurulan tarihi Katık Pazarı'nda, sadece köylülerin ürettiği ürünler satılıyor.

Merzifon'da 400 yılı aşkın geçmişe sahip Katık Pazarı'nda köylü üreticilerin yaptıkları yöresel ürünlerle bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin dışında ürün satılmıyor.

İlçede 17. yüzyılda yapılan Karamustafa Paşa Külliyesi bünyesindeki en önemli yapılardan olan tarihi bedestenin yanında kurulan pazarda, köylü vatandaşlar ürettikleri sebze, meyve, peynir, yoğurt, çökelek, bal ve yumurta gibi ürünleri satıyor.

Pazarda yaklaşık 60 üretici tezgah açıyor.

Merzifon Bakkal, Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Recep Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda bölgede üretilen doğal ürünler dışında başka ürünlerin satılmasına izin verilmediğini söyledi.

"Bu pazarda alan da razı satan da"

Pazar sayesinde tüketicilerin doğal ürünleri bulma fırsatı yakaladığını, tarihi dokunun da canlı tutulduğunu dile getiren Kırbaş, "Katık pazarımızda özellikle köylünün ürettiği mallar ve yöresel ürünler satılıyor. Pazarımız haftada bir gün açık oluyor. Doğal ve taze ürünler, köylü vatandaşlarımız tarafından satılıyor. Fiyatlar uygun. Alışveriş yapan vatandaşlar bu pazarda doğal ürünleri bulduğu için çok memnun. Bu pazarda 'alan da razı satan da razı' diyebiliriz. Merzifon'un yöresel ürünleri bu pazarda tüketiciyle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Hamide Şahin ise 8 yıldır pazarda tezgah açtığını, daha önce annesinin de aynı işi yaptığını anlattı.

Köyde ineklerinden sağdığı sütten peynir, çökelek yapıp pazara getirdiğini belirten Şahin, "Burada sadece köy ürünleri satılıyor. Benim gibi köyde üretenler geliyor, burada ürünlerini satıyor. Vatandaşlar da burada doğal ürünleri bulduğu için çok memnun. Çok şükür, ekmeğimizi burada kazanıyoruz, ürettiğimiz ürünlerin değerini görüyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, Güncel
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