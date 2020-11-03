Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı - Son Dakika

Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı

03.11.2020 11:09

Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi, Osmanlı mimarisi tarzındaki evleri ve İpek Yolu ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi, Osmanlı mimarisi tarzındaki evleri ve İpek Yolu ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Başta Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden turistlerin ziyaret ettiği Sarıhacılar Mahallesi'ndeki 300-400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Mahallenin tarihi mekanları farklı düğün fotoğrafları çektirmek isteyen çok sayıda yeni çifte de ev sahipliği yapıyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, kuruluşu Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan tarihi mahallenin 2007'de koruma altına alındığını söyledi.

Bölgeye özgü yapısı olan "düğmeli evler"in Antalya Valiliğinin desteğiyle restore edildiğini belirten Hülür, "Sarıhacılar'da tarihi yaşatmaya devam ettiriyoruz. Aynı zamanda 600 yıllık bir geçmişi olan camimiz bölgeye özgü iç mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Burayı önümüzdeki dönemlerde yapacağımız yeni projelerle ülke turizminin önemli bir merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Mahallenin ticaret hayatındaki önemi anlatılacak

Hülür, caminin kendine özgü mimarisi ve içinde barındırdığı eserlerle eşsiz olduğunu vurguladı.

Caminin restorasyon çalışmasının en kısa zamanda bitirip yerli ve yabancı turistin ziyaretine açacaklarına değinen Hülür, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Kaymakamlığımızın devam eden kervan yolu projesi bittiğinde, Sarıhacılar Mahallesi'ne ayrı değer katacak. Bu sayede mahallenin geçmiş dönemlerde ticaret hayatı için ne kadar önemli olduğunu anlatabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye gelenlere gönüllü rehberlik yapan mahalle sakinlerinden Fatma Genç, tarihi mahalleyi önceki yıllarda ortalama 60 bin yabancı turistim ziyaret ettiğini söyledi.

Fotoğraf tutkunlarının adresi

Fotoğraflarını sosyal medyadan gördüğü ve çok etkilendiği mahalleyi gezmeye gelen Fadime Turpçu da "Tatilimizi değerlendirmek için arkadaşımla geldik. Fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi çok seviyoruz. Burası bunun için ideal bir yer. Düğmeli evleri olsun kervan yolları olsun gerçekten çok güzel bir atmosfere sahip. Sarıhacılar Camisi'ni restorasyon çalışması olduğu için göremedik. Çalışma tamamlandığında camiyi görmeye de geleceğiz." diye konuştu.

Düğün fotoğrafı çekimleri için Sarıhacılar'ı tercih eden Ali Onur-Selcan Yörür çifti, tarihi mekanlardaki fotoğraf kareleriyle aşklarını ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı
Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı
Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı
Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı

İpek Yolu, Osmanlı, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi pek çok dönemin izlerini taşıyan Sarıcılar mahallesi ziyaretçilerin ilgi odağı - Son Dakika


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