Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kentin önemli sembollerinden biri olan, 19. yüzyıl dönemine ait ve ismini binasının renginden alan Pembe Köşk, restore ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi'nde bulunan köşkün ahşap kısmının, tarihi belgeler ışığında projelendirilerek aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerin bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Proje için arşiv belgeleri araştırıldı, dönemin mimari analizleri yapıldı. Köşkün projesi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı. Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşkün restorasyonunda, bu mimari unsurlara dikkat edilecek. Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki her yan görülebilecek biçimde yapılmış, camlı çatı katının (cihannüma) değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannüma, restorasyonla tekrar eski haline kavuşacak."

"İç kale surlarının yanında bulunuyor"

Restorasyon çalışmaları kapsamında, ahşap döşeme kaplaması ve tekrar kullanılacak olan ahşap kapı ve dolapların boya sökümünün tamamlandığı belirtildi.

Ahşap pencere doğramalarının yapımına atölyede devam eden belediye ekiplerinin, yapının elektrik borulama ve VRF altyapı işlerini bitirdiği vurgulanan açıklamada," Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tescillediği ve Sırrı Paşa Konağı'nın alt kısmında komşusu olarak bulunan Pembe Köşk'ün özüne döndüreceği restorasyon çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Yapının sıva rötuşlarını tamamlayan ekipler, ahşap pencere kasaları ve doğramasına devam ediyor. Ahşap kapı kasalarında sahaya getiren ekipler, kısa zaman içerisinde montaj işlerine başlayacak. Ekipler ayrıca cihannüma katında ahşap tavan kaplaması imalatına başladı. Pembe Köşk, Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi dokuların merkezinde, İç kale surlarının yanında bulunuyor. " ifadesi kullanıldı.