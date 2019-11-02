Son Dakika Haberleri: Tarihi performansların sergilendiği maçta kazanan Lakers
Son Dakika Spor Tarihi performansların sergilendiği maçta kazanan Lakers

Tarihi performansların sergilendiği maçta kazanan Lakers

6 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 karşılaşma ile devam etti.

Tarihi performansların sergilendiği maçta kazanan Lakers, System.String[]

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 karşılaşma ile devam etti. Gecenin en dikkat çeken maçı ise Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'ı konuk ettiği mücadele oldu. Sezon öncesi iddalı bir takım kurarak bu sene şampiyonluk için en önemli adaylardan biri haline gelen Lakers, deplasmanda Teksas ekibini normal süresi 103-103 biten ve uzatmaya giden maç sonunda 119-110 mağlup etti.

Konuk takımda LeBron James 39 sayı, 12 ribaund ve 15 asistlik triple double performansıyla NBA tarihinde bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaund, 15+ asist barajını aşan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. James'e takım arkadaşı Anthony Davis 31 sayı, 8 ribaundluk performansı ile destek oldu. Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic 31 sayı, 13 ribaund ve 15 asistle triple double yapan isim oldu. Sloven basketbolcu bu performansıyla NBA tarihinde bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaund, 15+ asist barajını aşan en genç oyuncu olmayı da başardı. Doncic'e takım arkadaşı Kristaps Porzingis 16 sayı, 9 ribaund yaparak katkı sağladı.

NBA'da dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Brooklyn Nets - Houston Rockets: 123-116

Orlando Magic - Milwaukee Bucks: 91-123

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers: 102-95

Boston Celtics - New York Knicks: 104-102

Chicago Bulls - Detroit Pistons: 112-106

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers: 110-119

Sacramento Kings - Utah Jazz: 102-101

Golden State Warriors - San Antanio Spurs: 110-127


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:36 Kaynak: DHA
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