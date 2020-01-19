Tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenlediler - Son Dakika
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Tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenlediler

6 saat önce

Tokat'ta hamam kültürünü yaşatmak ve turistlerin ilgisini çekmek için tarihi Pervane Hamamı 'nda etkinlik düzenlendi.

Tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenlediler, System.String[]

Tokat'ta hamam kültürünü yaşatmak ve turistlerin ilgisini çekmek için tarihi Pervane Hamamı 'nda etkinlik düzenlendi.

Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi tarafından 13'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik organize edildi.

Etkinlikte hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapıldı. Yemek sonrasında ise hamam içerisinde bulunan avluda cümbüş, darbuka ve klarnet eşiliğinde Tokat'ın yöresel oyunları oynandı.

Restoran işletmecisi Kenan Ayççiçek, keşkeğin tarihinin çok eskiye dayandığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yapılıyor ama Tokat'ta daha özel oluyor. Tokat'ta yöresel keşkek ve pehlil olarak ayrılıyor. Daha çok hamamlarda yeniliyor. Bunun özelliği bizde sadece banyo yapmakla olmuyor. Banyodan sonra çıkıyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bu bir keyiftir. Bir eğlence anlayışı diyebiliriz."

Etkinliğe katılan yazar Cemal İncesoyluer ise yerli ve yabancı turistlerin ilgilerini çekmek, Tokat'ta geçmişte var olan hamam kültürünü tanıtmak istediklerini ifade ederek, Tokat'ta hamam kültürünün çok eskiye dayandığını kaydetti.

Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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