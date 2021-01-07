Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor

07.01.2021 14:19
Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kovid 19 ile mücadele devam ederken turizm yatırımları da hız kesmeden yükseliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kovid 19 ile mücadele devam ederken turizm yatırımları da hız kesmeden yükseliyor. Tarihi proje Kocahan da çalışmaların yüzde 60 yakını tamamlandı.

Şerif Paşa Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve cadde genişletmeleri ile ilçede gelen ziyaretçilerin rahatça dolaşabileceği alışveriş yapabileceği bir alan oluşturma hayali ile başlayan projenin son etabı, ilçede tarihi proje olarak değerlendirilen Kocahan da çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye kasasından para çıkmayarak ihale edilen projede yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezine prestij katacak Kocahan inşaatının yanında kaymakamlık lojmanı, Türk hamamı, 18 derslikli yeni okul binasının inşaatlarını da üstlendi. Kaymakamlık lojmanının yüzde 95'i tamamlanırken, Cumhuriyet Orta Okulu projesinde de kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kocahan projesi alışveriş alanlarını çoğaltarak esnaflara kazanç sağlayacağı gibi meydan ve Pazar yeri arasındaki bağlantı noktasını oluşturuyor. 62 dükkan, mevcut belediye oteli ile bağlantılı Türk hamamı, 18 derslikli okul ve kaymakamlık lojmanını kapsayan 8 bin metrekare inşaat alanına sahip projede inşaat çalışmaları korona virüs tedbirleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde devam ediyor.

Çevre düzenlemesine başlanıyor, görüntü kirliliği oluşturan eski belediye dükkanları yıkılıyor

İlçe merkezinde yeşil alan ve araç parkı sayısını arttıracak çevre düzenlemesi çalışmaları da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılacak. Mevcut ağaçlara zarar verilmeden yapılacak peyzaj çalışmaları ile Kocahan çevresi görsel güzelliğe kavuşacak.

Projenin ihale aşamasından itibaren çevre esnaflara bilgilendirme toplantıları, istişare çalışmaları da gerçekleştirilmişti. Çevre düzenlemesi kapsamında 1990 yılında yol kenarına yapılan, görüntü kirliliği yapan mevcut belediye dükkanlarının da yıkım çalışmalarına başlandı. Mevcut esnafın mağdur olmamaları adına Yonca Pazarına inşa edilen dükkanlarda kiracılara yer gösterildi. Uzlaşma sağlanarak taşınan dükkanlarda da yıkım çalışmalarına başlandı. Cumhuriyet Meydanı ile Pazar yerini buluşturacak proje kapsamında Yonca Pazarına taşınan dükkanların yıkımına başlandı. Mevcut belediye dükkanlarının yıkılacağı alan ise araç park cebi ve yol genişlemesi ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Projeye destek vererek dükkanlarını taşıyan kiracılara teşekkür eden ve çevredeki yalan yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Şehrimize değer katacak bu büyük projeye engel olmayıp destek veren kiracılarımıza anlayışları için teşekkür ederiz. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, daha güzel ortamlarda hem esnafımıza, hem vatandaşımıza, hem de ilçeye gelen misafirlerimize hizmet verebilmektir. Siyaset yapılacak, karalanacak bir projeye değil, ilçenin çehresini değiştirecek, prestij katacak bir proje Kocahan" dedi.

Başkan Yavaş Kocahan projesinde inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Tarihi proje Kocahan'da çalışmaları yerinde inceleyerek çevre esnafla sohbet eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Doğal şehir Sındırgı 2004lü yıllarda başlayan bizim belediyecilik serüvenimizde koyduğumuz akıl üzere yeni meydanlar ve şehirin sıkışan nüfusunu daha geniş alanlara yayma projesi stratejik planımız olarak sürekli bu yönde ilerlememize sebebiyet verdi. Öncelikle tarihi bir dokusu olan Şerifpaşa meydanı akabinde ise Cumhuriyet meydanının iyileştirilmesi daha sonra ise Cumhuriyet meydanı ile pazar yerinin buluşması anlamına gelen şu andaki Kocahan projesinin içerisindeyiz. Yani şehir merkezinde kalan bir Cumhuriyet ortaokulu, bu okulun kaldırılarak, yerine Sındırgı mimarisine uygun bir Kocahan diye bir çarşının yapılması yani 20 bin m2lik aşağı yukarı bir meydana dönüşme anlamına geliyor. Aynı zamanda şehir meydanında bulunan apartman dairesinde oturan kişilerin, çocuklarının ve ya kendilerinin bir nefes alabileceği bir 4 bin m2lik yeşil alan ve burada aşağı yukarı 67 adet iş merkezi iş alanına dönüşen bir çarşı konumunda. Toplamda burası 2 bin 500 m2lik alan kapsıyor. Ama 500 m2lik spa merkezi yine 600 m2lik bir kaymakamlık lojmanı ve 3 bin 500 m2lik bir Cumhuriyet ortaokulu projesi. Toplamda 8 bin m2lik bir inşaat var. ve belediyemizin bütçesinden her hangi bir şekilde ücret ödemiyoruz. Yani ihalemiz tamamen alt katında bulunan dükkanların yüzde 90 ını kişiye verdik. Üst katları tamamen belediyeye ait. Ama diğer alanlarla alakalı yeni yaptığımız inşaatları da içinde kapsayan hakikaten tam bir işletme mantığıyla yapılmış mükemmel bir proje. İnşallah şu an da yüzde 60lar civarında proje. Çevre düzenini de Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz üstlendi. Teşekkür ediyorum ona da. Kocahan, Cumhuriyet ortaokulu, Spa merkezi ve Kaymakamlık lojmanı Sındırgımıza hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor
Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor
Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor
Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor
Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor

Cumhuriyet, Balıkesir, Sındırgı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi proje Kocahan'da çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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