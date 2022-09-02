"Perili Köşk" 449 milyon 363 bin TL'ye İş Bankası'na satıldı - Son Dakika
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"Perili Köşk" 449 milyon 363 bin TL'ye İş Bankası'na satıldı

02.09.2022 14:07

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi isimlerle anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü resmen satıldı. Tek alıcı olan İş Bankası, 449 milyon 363 bin 500 TL'lik bedelle köşkün yeni sahibi oldu. İşte detaylar...

Anadolu 1 No'lu Mezat Salonu'nda gerçekleştirilen açık artırmaya sadece alacaklı olan İş Bankası katıldı. Geçen mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkarılan köşk, açık artırma usulüyle 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankasına satıldı. Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi.

İCRA TAKİBİNDEN SONRA SATIŞINA KARAR VERİLDİ

Mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları kapsamında, tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.

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İş Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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