Son Dakika Haberleri: Tarihi randevu önces teknik direktörler TSYD'de buluşuyor
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Tarihi randevu önces teknik direktörler TSYD'de buluşuyor

46 dakika önce

Pazar günü saat 19.00'da tarihi 5 Ocak Stadyumu'nda oynanacak olan Güney Derbisi öncesi Adanaspor ile Adana Demirspor kulüplerinin teknik adamları Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin davetinde düzenlenecek olan etkinlikte bir araya gelecek.

Tarihi randevu önces teknik direktörler TSYD'de buluşuyor, System.String[]

Pazar günü saat 19.00'da tarihi 5 Ocak Stadyumu'nda oynanacak olan Güney Derbisi öncesi Adana Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ile Adana Demirspor kulüplerinin teknik adamları Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin davetinde düzenlenecek olan etkinlikte bir araya gelecek. Derbide 60. randevuda karşı karşıya gelecek olan her iki takım son hazırlıklarını yaparken, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker karşılaşma öncesi spor basınına son değerlendirmelerini yapacak ve yöneltilecek soruları yanıtlayacak. Toplantının moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın gerçekleştirecek. TSYD Nihat Geven Tesisleri'ndeki buluşma öncesi her iki güzide kulübün başkanlarına ve teknik adamlarına teşekkür eden TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi olarak yıllar sonra iki kulübümüzün teknik adamlarını dernek binamızda ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Pazar günü önce centilmenlik ve sportmenliğin sonra da hak edenin kazanacağı bir mücadele olmasını diliyoruz" dedi. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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