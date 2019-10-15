Son Dakika Haberleri: Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı
Son Dakika Spor Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı

Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı

1 saat önce

Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.

Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı, System.String[]

Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.

Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. tur H Grubu'nda Güney Kore'yi ağırladı.

İki takımın başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0 sona erdi. Karşılaşma için Güney Kore taraftarları ile yabancı basın mensuplarının stada girmesine izin verilmedi. Maç ayrıca canlı olarak yayınlanmadı.

Güney Kore, en son 1990'da bir hazırlık maçında Kuzey Kore'de sahaya çıkmıştı. FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu üyesi iki ülke milli takımı, aralarındaki maçları genelde Güney Kore veya üçüncü bir ülkede oynuyordu.

Kuzey Kore, Güney Kore, Pyongyang, Asya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı
Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki: Hiçbir zaman yıkılmaz, ayakta dururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi randevuda gol sesi çıkmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]