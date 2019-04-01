Tarihi Rekora İmza Attı

Rekor oyla başkan seçilen Başkan Arda, önce anne babasını ziyaret etti

'Çok çalışacağız, çok çalışacağız'

'Herkesin başkanı olacağım'

Gaziemir'de yüzde 57.06 oranında oy alarak, tarihi bir rekora imza atarak seçimi kazanan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir'i layıkıyla yönetme sözü verdi.Kazandıktan sonra ilk iş olarak anne-babasını ziyaret edip ellerini öperek hayır duasını alan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, vatandaşların talep ve sıkıntılarına dair tuttuğu 150 sayfayı aşkın notu kitaplaştırıp Gaziemirlilere dağıtacağını ve işe hayati önemde olanlardan başlayacağını açıkladı. Başkan Halil Arda, "Bundan sonraki görevimiz Gaziemir'i hakkıyla ve layıkıyla yönetmek" dedi.

HALİL ARDA BASIN BÜROSU-Gaziemir'de Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) Adayı olarak sahada çalışan Halil Arda, geçerli olan 81 bin 781 oyun 47 bin 323'ünü alarak, yüzde 57.07 oy oranıyla Gaziemir Belediye Başkanı olmaya hak kazandı.

Gaziemir'de son 15 yılın en yüksek oyunu alarak tarihi bir rekora da imza atan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, rakibi Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz'a da fark attı. Sonuçların netleşmesinin ardından gece yapılan kutlamalarda konuşan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kendisine oy veren-vermeyen bütün Gaziemirlilerin başkanı olacağını söyledi.

ANNE-BABASININ ELLERİNİ ÖPTÜ, HAYIR DUASINI ALDI

Kazandıktan sonra ilk iş olarak anne ve babasını ziyaret eden ve hayır dualarını alan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Başkan adaylığım sürecine annemle babamın ellerini öpüp hayır dualarıyla başlamıştım. Bu sabah yeniden ellerini öptüm. Bugünlere gelmemde büyük emekleri var. Allah başımdan eksik etmesin. Sağolsunlar var olsunlar" dedi.

BUNDAN SONRAKİ GÖREVİMİZ GAZİEMİR'İ HAKKIYLA VE LAYIKIYLA YÖNETMEK

Sandık başına giden ve oy kullanan tüm Gaziemirlilere teşekkür eden CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Seçimi rekor oyla kazanacağımızı biliyordum. Örgütümün önüne, 'rekor oyla kazanacağız' şeklinde bir hedef koymuştum. Hep birlikte o hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki görevimiz Gaziemir'i hakkıyla ve layıkıyla yönetmek. Halil Arda adaletli bir insandır. Sandığa giden ve oy veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinin başkanı olacağım. Güzel bir ekibimiz var. En fazla kadın belediye meclis üyesini aday olarak gösterdik. Gaziemir yönetimine kadın eli de değecek" sözünü verdi.

ALDIĞIM NOTLARI KİTAPÇIK HALİNE GETİRİP DAĞITACAĞIM

Sahada çalışırken, vaat vermek yerine vatandaşın derdini, talebini, şikayetlerini dinlemeyi tercih ettiğini kaydeden CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilk işinin bu sorun ve taleplere dair aldığı 150 sayfayı aşan notları kitaplaştırarak yayımlamak olduğunu söyledi.

İŞE HAYATİ ÖNEMDE OLANLARDAN BAŞLAYACAĞIM

Başkan Halil Arda, yayımlatacağı kitapçığı tüm Gaziemirlilere dağıtacağını dile getirerek, taleplerle ilgili önceliğinin acil işler olduğunu söyledi. Gaziemirlilerin yufka yürekli, adaletli insanlar olduğunu bildiğini belirten CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda,

"Seçim çalışmalarımız boyunca hemşehrilerimize vaatte bulunmadım. Tam tersi bir yöntem izledim. Dertlerini, taleplerini dinledim. Vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarıyla ilgili 150 sayfadan fazla not tuttum. Bunların tamamını temize çekip yayımlatacağım. Bu kitapçığı tüm hemşehrilerimize dağıtacağım ki hangi mahallede, hangi sokakta ne sorun var bilsinler. İşe hayati önemde olanlardan başlayacağım. Gaziemirliler yufka yürekli ve hakkaniyetlidir. Kendi sokağının önünde çukur olsa da daha acil bir iş varsa ve ben önce bunu yaparsam buna saygı duyacak ve hakkaniyetli olacaktır" diye konuştu.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir'de oylarını yüzde 10'unun üzerinde arttırdıklarını vurgulayarak, "İlçemizde oylarımızda yüzde 10'nun üzerinde arttırdık. Şimdi hedefimiz bir sonrakigenel ve yerel seçimlerde de partimizin oylarını katlamak olacak. Bize oy veren veya vermeyen tüm Gaziemirli hemşehrilerimize layık olmaya çalışacağız. Çok çalışacağız, çok çalışacağız. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, doğa, engelsiz yaşam dostu olacağız. Tüm bu temalar eşliğinde çalışmalarımız yürüteceğiz" dedi.

GAZİEMİRLİLER SAMİMİYETİMİZE İNANDI, SAĞOLSUNLAR VAROLSUNLAR

40 yıllık siyasi yaşamı olduğunu, sokağın nabzını bilen bir insan olduğunu kaydeden CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sonucun kendisi için sürpriz olmadığını vurgulayarak,

"Hep Sevgili Gaziemirliler, canım Seydiköylüler dedim. 58 yıldır Seydiköylüyüm, buralıyım. Akşam da büyük bir coşku vardı. 40 yıldır siyasetin içindeyim, sokağın nabzını bilen insanım. İnsanların elimi sıkışından, gözlerimin içine bakışından coşkusunu zaten hissetmiştim. Bir sloganımız vardı; 'Biz iyi insanlarız' diye. O gerçekti. Siz iyi insansanız onu yansıtıyorsunuz zaten. Sevgili Gaziemirliler de samimiyetimize inandı, bizi destekledi. Sahada hemşehrilerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, evlerine misafir etti, sofralarına oturttu, sokakta kahvaltılar düzenledi. Hepsine söylediğim bir şey vardı; 'Artık sorumluluk sizde, benim sorumluluğum 1 Nisan'dan sonra başlayacak. Bir oyluk büyük gücünüz var. Doğru olduğuna inandığınız yer için kullanın' diye. 'Rekor ayla seçileceğim, hepinizin başkanı olacağım ve hizmetlerde ayrım yapmayacağım' sözünü verdim. Sözümün arkasındayım. Gaziemirli hemşehrilerimiz de samimiyetimize inandı. Sağ olsunlar var olsunlar" diye konuştu.