Son Dakika Haberleri: Tarihi Rıza Bey Konağı'nın Dış Cephesi Tamamlandı

Tarihi Rıza Bey Konağı'nın Dış Cephesi Tamamlandı

33 dakika önce

Derince'nin Tahtalı Mahallesi'nde rekonstrüksiyon çalışması süren Beş Divanlı Rıza Bey Konağı, tarihi dokusu bozulmadan restore ediliyor.

Tarihi Rıza Bey Konağı'nın Dış Cephesi Tamamlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Tahtalı Mahallesi'ndeki tarihi ahşap yapıyı özgün haline göre yeniden inşa ediyor. Yapılışı Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan eski yapı, bugün yörede Beş Divanlı Rıza Bey Konağı adıyla biliniyor. Taş duvarlı zemin kat üstü ahşap bir kat şeklindeki konak, Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırılmış. Çalışmaları süren yapının dış cephesi tamamlanırken Kocaeli'ye kazandırılmasına ise sayılı günler kalmış durumda.

YAPI İŞLERİ BİTMEK ÜZERE

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Beş Divanlı Rıza Bey Konağı'nın yapı işleri tamamlanmak üzere. Pencereleri ve dış cephe kapısı takılan konağın son görünümü işlerin büyük bir kısmının bittiğini belli ediyor. Konağın dış cephe işleri tamamen bitmiş görünürken içeri kısımda kapı montajları, merdiven yapımı hızla devam ediyor. Konağın iç kısımdaki ince işlere başlayan restore ekibi, duvarlara çeşitli şekillerde motif çalışmaları gerçekleştiriyor.

TARİHİ KONAK 218 METREKARE ÖLÇÜSÜNDE

Konak, 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne kadar konut olarak işlev görmüş, depremden sonra kullanılamaz olduğundan boşaltılmış. Konak, zemin ve üst kat olmak üzere iki katlı mimari özelliğe sahip dört cepheli bir yapı. Yapının ahır ve samanlığın olduğu zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci kat 109 metrekare olmak üzere toplam 218 metrekare ölçülerine sahip.

BALKON TİPİ ''GÖMME BALKON''

Asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar konumlanmış. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Balkon ise gömme balkon tipinde. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.

İSTİKLAL SAVAŞINI GÖRDÜ

Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892/93 yılında Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfrezenin kurucusu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargâh olarak kullandığından konak ''Beş Divanlı Rıza Bey'' adını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:34 Kaynak: Bültenler

Konak, Derince, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Rıza Bey Konağı'nın Dış Cephesi Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]