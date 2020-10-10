Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koruma altındaki 200 yıllık tarihi Rum konağı, gece yarısı çıkan yangında küle döndü. Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı tahmin ediliyor.

İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta bulunan 200 yıllık olduğu tahmin edilen ve koruma altında bulunan 2 katlı Rum konağında gece yarısı yangın çıktı. Alevler, 2 bloktan olan ahşap konağı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, 5 ayrı araçla alevlere müdahale etti.