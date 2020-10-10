Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu - Son Dakika

Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu

10.10.2020 13:09
Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koruma altındaki 200 yıllık tarihi Rum konağı, gece yarısı çıkan yangında küle döndü.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koruma altındaki 200 yıllık tarihi Rum konağı, gece yarısı çıkan yangında küle döndü. Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı tahmin ediliyor.

İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta bulunan 200 yıllık olduğu tahmin edilen ve koruma altında bulunan 2 katlı Rum konağında gece yarısı yangın çıktı. Alevler, 2 bloktan olan ahşap konağı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, 5 ayrı araçla alevlere müdahale etti.

Alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü ancak tarihi konak, tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Sabah saatlerinde konağın harabeye döndüğünü gören mahalleli, tarihi bir değerin yok olduğunu söylerken, konağın sahibi Mustafa Sarıkaya, yangını çıkaranlardan şikayetçi olduğunu bildirdi.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu
Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu
Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu
Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu
Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu
Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu
Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu

İstiklal Mahallesi, Pamukkale, Yangın, Rum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti         
11:03
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Markieff Morris son topu LeBron'a atmadı, Lakers olası bir galibiyet ve şampiyonluktan oldu Markieff Morris son topu LeBron'a atmadı, Lakers olası bir galibiyet ve şampiyonluktan oldu         
10:16
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 13:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei